Er zijn dit jaar in het westen van Brabant ruim honderd hennepkwekerijen minder opgerold dan vorig jaar.

Er zijn tot nu toe ongeveer 340 wietkwekerijen opgerold, meldt Omroep Brabant op basis van cijfers van politie Zeeland-West-Brabant. Vorig jaar waren dit er ongeveer vijfhonderd. In 2016 werden er ruim zeshonderd kwekerijen ontmanteld.

De politie trof ook minder planten aan in het gebied: 48.000 planten ten opzichte van 88.000 stuks in 2017. Ook het aantal hennepstekjes is gedaald van 82.000 naar 56.000.

De daling van de kwekerijen zou ook in Oost-Brabant aan de gang zijn, aldus de omroep. De laatste cijfers van de politie zijn nog niet binnen, maar gebaseerd op het eerste half jaar is er ook een daling zichtbaar. Hier gaat het om 100 kwekerijen dit jaar ten opzichte van 300 vorig jaar en 487 in 2016.