Weggebruikers moeten zaterdagavond rekening houden met gladheid door winterse neerslag. Het KNMI heeft voor het westen van het land code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 20.00 uur.

Volgens het KNMI bereikt de neerslagzone in de loop van zaterdagavond het zuidwesten. In het zuidwesten valt er (natte) sneeuw en lokaal is daar ook kans op ijzel of ijsregen. In de rest van het land wordt enkele uren sneeuw verwacht. Op veel plaatsen kan 1-3 centimeter vallen. De kans op gladheid is daarom groot.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers een goede voorbereiding te treffen. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun rijstijl aanpassen aan de omstandigheden en rekening houden met een langere reistijd. De diensten staan paraat voor eventueel extra maatregelen tegen de gladheid op de wegen.

Weerplaza meldt dat de neerslagzone 's nachts richting het noordoosten trekt. Daar zal ook kans op gladheid ontstaan. In het westen en zuiden gaat (natte) sneeuw over in regen en zal een eventueel ontstaan dun sneeuwlaagje aan het einde van de nacht alweer verdwenen zijn.

De neerslag trekt in de nacht van zaterdag op zondag naar het noordoosten en verlaat zondag in de loop van de ochtend het land. Vanaf zondag krijgen we te maken met zachter weer.

Neerslagradar

