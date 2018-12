Zaterdag wisselen perioden met zon en bewolking elkaar af. Het blijft overal droog en het wordt opnieuw koud met temperaturen tussen de 0 en 2 graden.

De gevoelstemperatuur ligt zaterdag een stuk lager, rond de -5 graden. Er staat een matige zuidoostenwind. In de loop van de avond kan er in het zuidwesten natte sneeuw of sneeuw vallen. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het in het hele land enige uren licht sneeuwen. Er valt 1 tot lokaal 5 centimeter.

Zondag overdag wordt het iets warmer met temperaturen tussen de 3 tot 6 graden. De meeste sneeuw zal snel verdwenen zijn. In het noordoosten van het land kan het nog de hele ochtend glad zijn.

Na weekend wisselvalliger

Na het weekend wordt het wisselvalliger. Maandag is er veel bewolking, maar kan in de middag de zon wat vaker doorbreken. Naar verwachting is er kans op wat spatten regen. Het wordt weer iets warmer met 5 tot 8 graden.

Ook na maandag blijft het warm bij temperaturen van 6 tot 9 graden. Het is daarmee redelijk zacht voor de tijd van het jaar.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 7° 3° Z 3 Dinsdag 7° 4° ZO 5 Woensdag 8° 4° ZO 4 Donderdag 7° 4° ZW 3 Vrijdag 8° 4° ZZW 4

