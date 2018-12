In het koelbedrijf Van Soest Coldstores op een industrieterrein aan de Meezendreef in het Gelderse Kesteren is vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. De rookwolken zijn tot in de verre omgeving te zien.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan NU.nl. De brandweer is met meerdere ploegen uitgerukt om de brand te bestrijden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Aanvankelijk leek het te gaan om de nabijgelegen champignonkwekerij, maar al snel werd duidelijk dat het een koelbedrijf betreft.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. De toegangswegen naar het industrieterrein zijn afgesloten, evenals de afrit richting Kesteren. Ook de N233 is niet bereikbaar voor verkeer.

Rond 21.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen. De wegafzettingen worden in de loop van de nacht opgeheven.

De woordvoerder geeft aan dat in de omgeving ten westen van het bedrijf, tot en met het Amsterdam-Rijnkanaal, een NL-Alert is verspreid. "Hierin wordt mensen geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rookontwikkeling."

