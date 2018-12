Een man uit Naaldwijk die vijf wietplanten had voor medicinaal gebruik en hier op eigen verzoek strafrechtelijk voor is vervolgd, is schuldig bevonden. De rechtbank in Den Haag legt hem vrijdag echter geen straf op, omdat het om een bijzondere, principiële zaak gaat.

Hierbij noemt de rechtbank ook dat het om "geringe ernst en omvang" gaat, blijkt uit het vonnis.

De man had aangifte tegen zichzelf gedaan omdat hij wilde weten waar hij aan toe is. De politie had zijn wietplanten, die hij in de tuin had staan, namelijk laten vernietigen. De man in kwestie was het hier niet mee eens omdat hij medicinale cannabis uit de apotheek te duur vond en van mening was dat die geen of te weinig helende werking heeft.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de aangifte geseponeerd, waarop de man een procedure had aangespannen om zichzelf toch te laten vervolgen.

De rechtbank ziet echter onvoldoende in zijn argumentatie. Zo kan niet worden opgemaakt welk effect de medicinale cannabis of de cannabis uit de coffeeshop bij de verdachte heeft gehad. "Het is alleen de verdachte die daarover heeft verklaard", aldus de rechtbank. Hiermee is onvoldoende duidelijk geworden dat de man alleen baat had bij zijn zelfgeteelde cannabis.

Dat de man leeft van een bijstandsuitkering is volgens de rechter ook niet voldoende voor een beroep op overmacht. De advocaat van de man, Barbalique Peters, zegt tegen NRC dat ze in hoger beroep zal gaan.

