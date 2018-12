Aydin C. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot wederom de maximale straf van tien jaar en 243 dagen. Het gerechtshof in Amsterdam bevond de veertigjarige man schuldig aan de digitale stalking van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada.

Het hof oordeelde dat alle accounts die op sociale media gebruikt zijn voor het afpersen van de slachtoffers naar C. leiden en dat hij de meisjes van hun "onbezorgde jeugd heeft beroofd". De man was vrijdag zelf niet in het gerechtshof aanwezig.

Het hof acht ook bewezen dat C. vier mannen heeft opgelicht op internetsites. Hij had contact met die mannen en deed zichzelf voor als een jongen, waarna de slachtoffers seksuele beelden uitwisselden. C. dreigde vervolgens de beelden onder bekenden te verspreiden als de mannen geen geld naar hem zouden overmaken.

Het vonnis is conform de eis van Het Openbaar Ministerie (OM) en de straf die hij in eerste aanleg ook kreeg. De Tilburger hield destijds vol onschuldig te zijn en ging tegen zijn straf in hoger beroep.

C. staat in Canada nog terecht in zaak Amanda Todd

C. zocht op Facebook en chatsites als Habbo Hotel, MSN en Chatroulette contact met zijn potentiële slachtoffers, die in eerste instantie vaak dachten te chatten met een jong blond meisje dat zich uitkleedde en hen uitdaagde hetzelfde te doen.

De slachtoffers wisten niet dat de webcambeelden werden vastgelegd. Later, soms zelfs enkele jaren, keerde C. terug. Niet als vriendin, maar als afperser die dreigde de eerdere beelden te verspreiden als ze niet opnieuw uit de kleren gingen.

Een van zijn slachtoffers zou de toen vijftienjarige Amanda Todd zijn geweest. Het Canadese meisje pleegde in 2012 zelfmoord nadat er een naaktfoto van haar was verspreid. C. wordt op een nog onbekende datum in Canada berecht in de zaak, waarin hij volgens zijn advocaat Robert Malewicz zijn onschuld gaat bepleiten.

Aanklagers: Meerdere meisjes overwogen zelfmoord

De aanklagers zeiden tijdens een eerdere zitting dat meerdere meisjes overwogen zelfmoord te plegen door de "ongekende wreedheid en kilheid" van C. "Ze waren ten einde raad, voelden zich vernederd en verraden. Niets was wat het leek, niemand was wie hij zei te zijn." C. sprak volgens het OM soms via twee aliassen met ze. Het ene alias perste af, het andere adviseerde.

Door ze "op geraffineerde wijze te manipuleren" had C. zijn slachtoffers "volkomen in zijn macht", aldus de aanklagers.

Volgens hen ging C. "meedogenloos" te werk. Zijn bedreigingen hadden "een verwoestend effect op de levens van de jonge slachtoffers", die "gedwongen werden om seksshows voor de webcam te geven en in voortdurende angst leefden dat beelden zouden worden verspreid".

C. moet naast zijn celstraf ook 26 slachtoffers een schadevergoeding van 1.500 tot 10.000 euro per persoon betalen.

