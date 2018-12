De Onderwijsraad vindt dat in brugklassen en op scholengemeenschappen leerlingen van meer verschillende niveaus moeten zitten, omdat ze anders alleen met mensen uit hun eigen sociale omgeving in aanraking komen.

Dat zegt voorzitter van de Onderwijsraad Henriëtte Maassen van den Brink in Trouw. De raad publiceert vrijdag de belangrijkste adviezen van de Stand van Educatief Nederland.

De Onderwijsraad is het belangrijkste adviesgevende orgaan op het gebied van onderwijs voor de overheid en brengt jaarlijks meerdere adviezen uit over alle soorten onderwijs in Nederland.

De afgelopen tien jaar is het aantal brugklassen met leerlingen van meerdere onderwijsniveaus afgenomen van 70 procent naar 55 procent. De Onderwijsraad wil dat er meer van die klassen komen, om de sociale cohesie te verbeteren.

'Mensen gaan meer in eigen clubjes leven'

Doordat op veel scholen alleen mensen van één niveau rondlopen, komen de leerlingen volgens de Onderwijsraad te weinig in aanraking met leerlingen van andere niveaus. "Mensen gaan zo steeds meer in eigen clubjes leven. Dat kan voor een schisma in de samenleving zorgen", aldus Maassen van den Brink.

De Onderwijsraad adviseert scholengemeenschappen om locaties van de verschillende niveaus samen te voegen, zodat leerlingen weer met elkaar in aanraking komen. "Het gaat erom dat kinderen een brede ontwikkeling krijgen en dat verschillende sociale groepen elkaar weer tegenkomen."

Makkelijker wisselen van niveau

In de publicatie van de raad staat ook dat het voor leerlingen makkelijker moet worden om van niveau te wisselen. Dat is volgens de raad de laatste jaren juist lastiger geworden, waardoor de eerste plaatsing bepalend is voor het uiteindelijke niveau van een leerling.

De raad vindt dat bijvoorbeeld laatbloeiers te weinig kansen krijgen om nog hogerop te komen, doordat de keuze voor het schoolniveau al vroeg wordt gemaakt. Daarnaast moeten leerlingen van de havo en het vwo meer in aanraking komen met beroepsgericht onderwijs, om zo een bredere opleiding te krijgen.

