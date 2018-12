Vrijdag wordt het opnieuw koud met temperaturen van hooguit 2 of 3 graden. Wolken en perioden met zon wisselen elkaar af.

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft het in heel Nederland licht gevroren. Op de koudste locaties is de temperatuur gedaald tot -4 graden. Er staat vrijdag overdag een matige oostenwind.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er kans op matige vorst, dan liggen de minima lager dan -5 graden. Zaterdag overdag zal het in het noordoosten en oosten van het land niet veel warmer worden dan 0 of 1 graden. In het zuidwesten kan het een paar graden warmer worden. In de ochtend zal de zon nog te zien zijn, maar in de loop van de dag neemt bewolking de overhand.

Zondagochtend kans op wit landschap

Laat op de avond en in de nacht naar zondag trekt er een neerslaggebied over het land van het zuidwesten naar het noordoosten. In Zeeland kan wat regen of natte sneeuw vallen, maar in de rest van het land is er kans op sneeuw. Ook laten verschillende weermodellen zien dat er kans op ijzel is.

Zondagochtend trekt de neerslag weg en in de middag laat de zon zich weer zien. De temperatuur zal flink oplopen bij een zuidwestenwind. In het noorden wordt het zo'n 5 graden, in het zuidwesten kan het 9 graden worden.

Na het weekend is het wisselvallig en zullen de temperaturen weer rond de 6 tot 8 graden liggen. Naar verwachting is er ook in de nachten geen sprake meer van vorst.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 5° 0° Z 4 Maandag 7° 3° Z 3 Dinsdag 7° 4° ZO 5 Woensdag 8° 4° ZO 4 Donderdag 7° 4° ZW 3

