De politie heeft donderdag een 31-jarige man ​aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Stefan Eggermont en Massod Hosseini. Bronnen melden aan NU.nl dat het gaat om Iliass K.

De man zit al vast voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel Alexander Gillis in Zaandam in februari 2014. Hij zou daarbij een organiserende rol hebben gespeeld.

De dertigjarige Eggermont werd in de nacht van zaterdag op zondag 13 juli 2014 in de Conradstraat in Amsterdam doodgeschoten. Later bleek dat hij voor iemand anders werd aangezien en bij vergissing is vermoord.

De 26-jarige Amin Hosseini werd in september 2014 dood aangetroffen in een auto in Osdorp. Hij zou betrokken zijn bij een onderwereldconflict.

Opvallend genoeg ziet het Openbaar Ministerie (OM) Hosseini als de man die Gillis heeft doodgeschoten. Dat zou betekenen dat Iliass K. op een eerder moment heef samengewerkt met het slachtoffer.

Aanhouding is op basis van PGP-berichten

De aanhouding van de verdachte is mede het gevolg van nieuwe informatie uit gekraakte PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) van Ennetcom. In 2016 legde het OM beslag op de servers van Ennetcom in Canada. Op die servers bleken miljoenen berichten opgeslagen in versleutelde PGP-Blackberry's.

Op deze manier kwam Iliass K. ook al in beeld voor de liquidatie in Zaandam.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid voor een rechter-commissaris.

De politie verstrekt op dit moment niet meer informatie, aangezien de verdachte in beperkingen zit. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

