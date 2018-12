De seksuele belevingswereld van Michael P., de man die heeft bekend Anne Faber te hebben verkracht en gedood, zal opnieuw onderzocht worden door het Pieter Baan Centrum (PBC). Dit heeft het gerechtshof in Arnhem donderdag bepaald.

Niels Dorrestein, de advocaat van P., zei eerder al dat zijn cliënt zou meewerken aan het verzoek. Omdat het onderzoek ambulant kan worden uitgevoerd, hoeft P. niet opnieuw te worden opgenomen.

P. is eerder ook al opgenomen geweest in het PBC. Daar heeft hij grotendeels meegewerkt, alleen bood hij weinig inzicht in het onderzoek naar zijn seksuele belevingswereld. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat dit opnieuw onderzocht wordt.

Geen verhoor over arrestatie P.

Het hof heeft ook besloten dat politiemensen en het aanhoudingsteam dat P. arresteerde tijdens het hoger beroep niet zullen worden gehoord.

Bij zijn arrestatie op 9 oktober 2017 liep P. letsel aan zijn schouder op. Ook werd door agenten gedreigd de politiehond op hem los te laten als hij niet zou zeggen waar Faber was.

De verdediging deed het verzoek tot het horen van de politie en het aanhoudingsteam, omdat er mogelijk sprake zou zijn van een vooropgezet plan om P. hard aan te pakken. Verder zijn de advocaten een zogenoemde artikel 12-procedure gestart om leden van het aanhoudingsteam alsnog te vervolgen. Justitie besloot hier eerder van af te zien.

Het hof stelt echter dat politiemensen al verklaringen hebben afgelegd. Volgens het hof is er geen bewijs voor een vooropgezet plan om fysiek geweld toe te passen.

De officier van justitie verzette zich tijdens een eerdere zitting in de zaak fel tegen het horen van de politiemensen. "Als er één persoon onmenselijk is behandeld, dan is het Anne Faber", benadrukte hij.

Ook getuige gehoord tijdens hoger beroep

Een getuige die zich na de veroordeling van P. had gemeld, zal worden gehoord. Hij zei dat de verdachte in de zomer van 2017 een vrouw had aangewezen en had gezegd haar te willen "pakken", maar "haar dan ook te moeten doden".

Dit zou in juli of augustus zijn gebeurd, Faber werd in september door P. verkracht en gedood. De verdediging wilde deze getuige graag horen tijdens het proces en justitie had hier geen bezwaar tegen.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat gepland voor 28 en 29 mei 2019. In eerste aanleg kreeg P. 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

De verdediging ging in hoger beroep, onder meer omdat de rechtbank in Utrecht planmatigheid bij P. zou hebben bespeurd.