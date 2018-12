Het jaar 2018 is sinds dinsdagochtend het zonnigste jaar dat ooit is gemeten, meldt Weerplaza donderdag. Met meer dan 2.022 zonuren is het record uit 2003 gebroken. Toen scheen de zon 2.021 uur en 40 minuten.

Vijf zonnigste jaren ooit gemeten 2018: 2.022 uur

2003: 2.021 uur en 40 minuten

1959: 1.982 uur en 6 minuten

1947: 1.877 uur en 40 minuten

2015: 1.856 uur en 24 minuten

Sinds het begin van de metingen in 1901, werd maar twee keer meer dan tweeduizend zonuren geregistreerd. Andere zeer zonnige jaren waren 1947, 1959 en 2015.

Gemiddeld ligt het aantal zonuren op ongeveer zestienhonderd uur per jaar. Volgens Weerplaza is het bijzonder dat er dit jaar nu al vierhonderd extra zonuren zijn gemeten. De grote hoeveelheid zonneschijn komt grotendeels door een verbeterde luchtkwaliteit, aldus het weerbureau. Ook speelt mee dat minder snel bewolking ontstaat.

Ongeveer dertig jaar geleden scheen de zon in Nederland gemiddeld 1.480 uur per jaar. Weerplaza: "Vroeger was het bijvoorbeeld niet geheel ongebruikelijk als het in het najaar wekenlang mistig was en de zon niet scheen."

Meerdere records gebroken in 2018

Eerder dit jaar werden in Nederland vanwege de vele zonuren al meerdere records verbeterd. Zo was de maand juli niet alleen de zonnigste juli ooit, maar ook de zonnigste kalendermaand die ooit is gemeten.

De drie daaropvolgende maanden waren ook erg zonnig. Dat was met een gemiddelde temperatuur van 11,4 graden de zonnigste meteorologische herfst sinds het begin van de metingen.

