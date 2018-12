Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 28 jaar cel geëist voor de moord op de broer van een kroongetuige. Shurandy S. heeft bekend dat hij Reduan B., de broer van Nabil B., op 29 maart van dit jaar heeft doodgeschoten in Amsterdam.

De man verklaarde eerder op donderdag dat hij in een roes heeft gehandeld. Hij nam de opdracht voor de moord in oktober 2017 aan, maar zei niet te beseffen dat hij het ook daadwerkelijk moest doen. In maart kreeg hij te horen dat er geen weg meer terug was en weigeren was volgens de veertigjarige S. geen optie.

De officier van justitie noemde het een "moord op bestelling." De man kreeg 100.000 euro aangeboden voor de liquidatie en "wij zien het geldelijk gewin als motief voor de moord."

Reduan B. werd op 29 maart doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam. Dit gebeurde zes dagen nadat het OM had bekendgemaakt dat er een kroongetuigenovereenkomst met zijn broer Nabil B. was gesloten. De kroongetuige legde verschillende verklaringen over liquidaties en pogingen daartoe af.

OM ziet naar voren treden broer als getuige reden voor moord

S. wil uit angst niet verklaren van wie hij de opdracht heeft gekregen. Het OM gaat ervan uit dat de groep rondom de gezochte Ridouan Taghi de moord heeft laten uitvoeren. Nabil B. heeft Taghi aangewezen als opdrachtgever van meerdere liquidaties.

Het OM zegt niet te twijfelen dat het naar voren komen van Nabil B. als getuige, tot de moord op Reduan B. heeft geleid.

S. zei niet te hebben geweten dat het slachtoffer de broer van de kroongetuige was "maar hij heeft ook niet uitgezocht wie hij zou gaan doodschieten", benadrukte de officier van justitie. "Hij heeft zelf gekozen om mee te doen aan de moord en is nooit tot inkeer gekomen."

Advocaat schutter bepleit straf van vijftien jaar

De advocaat van S., Christian Flokstra, bepleitte dat zijn cliënt de moord uitvoerde "zonder contextuele boodschap", aldus Flokstra. "Hij moet dus niet zwaarder worden bestraft omdat het om de broer van de kroongetuige ging. Straf naarmate naar schuld."

"Dat hij opdrachtgevers niet noemt is omdat hij vanwege zijn veiligheid en dat van zijn familie geen risico kan lopen", zei Flokstra. "Cynisch genoeg is zijn eigen zaak daar een voorbeeld van." De advocaat stelde een straf van vijftien jaar voor.

De rechtbank doet uitspraak op 10 januari 2019.

Nabestaanden halen hard uit naar overheid

Nabestaanden volgden de zitting op een geheime locatie. Een aantal van hen werd na de moord op Reduan B. in het buitenland ondergebracht. Zij haalden in hun slachtofferverklaringen hard uit naar de overheid. De zus van Reduan B. zei dat de overheid een voor haar broer fatale inschatting heeft gemaakt.

"Zoals wel vaker was de overheid te laat", aldus de zus. Volgens de moeder van het slachtoffer was de overheid al een jaar bezig met de kroongetuige, maar werd de beveiliging van familieleden "pas op het laatst geregeld".

"Mijn zoon was fel tegen de kroongetuigenovereenkomst en heeft de overheid, ons en zijn broertje Nabil meerdere malen gewaarschuwd voor de gevaren", aldus de moeder. Er zou zichtbare beveiliging buiten het bedrijf van Reduan B. zijn afgesproken.

Het Parool schreef woensdag al dat Reduan B. wel om bescherming had verzocht. Het OM blijft bij het standpunt dat de man ondanks "nadrukkelijke uitnodigingen" niet wilde praten over beschermingsmaatregelen.