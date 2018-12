De meteorenzwerm Geminiden bereikt vrijdagochtend zijn hoogtepunt. Dat betekent dat komende nacht tientallen vallende sterren zijn te zien vanuit Nederland.

De Geminiden is een actieve zwerm die jaarlijks in december te zien is. Weerplaza schrijft donderdag dat de piek dit jaar op vrijdag rond 10.45 uur ligt. Dan is het in Nederland echter al licht, maar in de nacht en vroege ochtend worden ook veel waarneembare meteoren verwacht.

Weerplaza adviseert geïnteresseerden om voor 8.00 uur te kijken, vanwege schemering die rond dat tijdstip zijn intrede doet. "Rond een uur of zes kunnen er wel tachtig meteoren te zien zijn van de Geminiden", meldt het weerbureau. "Samen met andere meteoren kan dat aantal oplopen tot honderd."

Ook donderdagavond is er kans op het zien van meteoren. Je hebt dan de grootste kans op een waarneming als je richting het oosten tot noordoosten kijkt. Naarmate de nacht vordert, zijn de meeste meteoren in het westen te zien.

Hemel vermoedelijk helder

De meteoren van de Geminiden zijn met het blote oog te zien. Volgens Weerplaza is de kans op een goede waarneming groter als je een plek uitkiest waar niet te veel kunstlicht is en als je je ogen laat wennen aan het donker.

Het belangrijkst is echter de afwezigheid van wolken. Volgens Weerplaza zit dat in dit geval wel goed. "Gelukkig is het waarschijnlijk wel tamelijk helder, vooral in de zuidelijke provincies. In het noorden is de kans groot dat er wolkenvelden overdrijven, daar moet je dus veel meer geluk hebben."

Met een temperatuur van -1 tot -4 graden, is het volgens het weerbureau aan te raden om je goed aan te kleden als je vallende sterren gaat kijken. "Er staat ook een zacht briesje uit oostelijke richting, die het gevoelsmatig nog iets kouder maakt."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!