De schutter die de broer van een kroongetuige heeft gedood, zegt dat hij heeft gehandeld vanuit een roes. Shurandy S. was naar eigen zeggen verslaafd aan cocaïne en voelde zich fatalistisch, verklaarde hij donderdag in de rechtbank van Amsterdam.

S.(40) werd in oktober 2017 benaderd door een contactpersoon van wie hij de naam niet wil noemen. Hem werd gevraagd of hij bereid was iemand te vermoorden. Hij zou daar 100.000 euro voor ontvangen.

"Ik zei in een split second gelijk ja", stelt hij. "Ik deed dat in een waan. Ik had nooit gedacht dat ik het ook daadwerkelijk moest gaan doen. Het ging toen heel slecht met me."

Reduan B. werd op 29 maart doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam. Dit gebeurde zes dagen nadat het Openbaar Ministerie (OM) had bekendgemaakt dat er een kroongetuigenovereenkomst met zijn broer Nabil B. was gesloten. De kroongetuige legde verschillende verklaringen over liquidaties en pogingen daartoe af.

Schutter verklaart uitgebreid over liquidatie

S. verklaarde donderdag uitgebreid over de moord op Reduan B. en de aanloop daarnaartoe. Het was de bedoeling de man dood te schieten op het moment dat hij uit de auto zou stappen. Hij kreeg op 27 maart een foto, een naam en een werkadres van het slachtoffer.

De schutter stond op 28 maart al in de ochtend bij het bedrijf van het slachtoffer aan de TT-Melissaweg in Amsterdam. De man was echter al uit zijn auto gestapt en het bedrijfspand ingegaan. In de avond was S. weer te laat. Reduan B. was toen al vertrokken.

De dag erna ging S. weer naar het bedrijf. Omdat er te veel mensen buiten liepen, besloot S. het bedrijf binnen te gaan. Hij verzon ter plekke dat hij een sollicitatiegesprek met het slachtoffer had. Hij wachtte enkele momenten op een bankje en liep toen naar boven. Daar schoot hij drie keer kort achter elkaar en later nog eens drie keer.

Man ging na moord naar zijn werk

S. zei dat hij niet over zijn vlucht had nagedacht. Het lukte hem niet om de door hem gebruikte auto in brand te steken. Hij nam de bus naar Amsterdam Centraal, ging vanaf daar door naar Weesp en uiteindelijk naar zijn huis in Hilversum. Daar nam hij de fiets naar zijn werk.

De man herhaalde donderdag nog maar eens dat hij niet wist wie het slachtoffer was en dat hij de broer van de kroongetuige was. "Dat wist ik pas nadat ik het nieuws had gezien op televisie", legde hij uit. Het geboden geld heeft hij nooit ontvangen.

De officieren van justitie benadrukten dat S. op verschillende momenten had kunnen besluiten de moord niet uit te voeren. "Weigeren was geen optie", doelde de man op de opdrachtgevers. "Ik kreeg te horen dat er geen uitstel meer mogelijk was."

Het OM gaat ervan uit dat de groep rondom de gezochte Ridouan Taghi de opdracht voor de moord heeft gegeven. Nabil B. heeft over Taghi gezegd dat hij om meerdere liquidaties heeft gevraagd.

Nabestaanden boos op de overheid om uitblijven bescherming

De nabestaanden van Reduan B. volgen de zitting vanuit een geheime locatie. Zij maakten gebruik van hun spreekrecht en spraken hun woede uit over de schutter, maar ook over de overheid. Zij zeggen om bescherming te hebben gevraagd, maar dit te laat te hebben gekregen.

Volgens zijn moeder was er met haar zoon afgesproken dat er zichtbare beveiliging buiten het bedrijf van Reduan B. zou komen.