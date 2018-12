De stint mag in de huidige vorm nog niet de openbare weg op, is de conclusie van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar aanleiding van een donderdag gepresenteerd onderzoeksrapport van TNO.

De minister beseft wel dat het besluit tot problemen leidt voor gebruikers van de elektrische bolderkar. Ze werkt de komende tijd aan een duidelijk eisenpakket waar voertuigen als de stint aan moeten voldoen. Van Nieuwenhuizen verwacht dit eisenpakket uiterlijk eind februari 2019 te kunnen presenteren.

TNO heeft de stint gecontroleerd op zes punten die belangrijk zijn voor de veiligheid van een voertuig. De stint blijkt op al die punten niet veilig. Zo komt het onderzoeksinstituut tot de conclusie dat er problemen kunnen optreden met de rem van de stint en de lengte van de remweg. Daarnaast kan er een "onbeheersbare versnelling" optreden, waardoor de stint als het ware op hol slaat.

TNO schrijft dat een fors aantal aanpassingen nodig is om de stint zo veilig te maken dat het voertuig weer de weg op kan. De aangepaste stint moet voor een toelating tot de openbare weg opnieuw gekeurd worden.

"We achten het mogelijk dat er aanpassingen worden gedaan waardoor de stint weer veilig wordt. Denk aan een goede rem die voldoet aan de minimale eisen en het aanpassen van elektronica die ervoor zorgt dat de stint niet meer ongewenst accelereert", aldus Bastiaan Krosse, TNO-researchmanager op het vlak van voertuigveiligheid.

Minister vraagt om plan van aanpak

De RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) adviseerden vorige week technische aanpassingen die de stint veiliger zouden moeten maken.

De minister gaat "op korte termijn" in overleg met de kinderopvangbranche en de SWOV. Van Nieuwenhuizen zal die partijen dan vragen om een plan van aanpak waarmee bijzondere bromfietsen op een veilige manier gebruikt kunnen worden.

"Ik realiseer me dat dit voor veel gebruikers van de stint niet de boodschap is waarop ze hadden gehoopt, maar het argument veiligheid geeft de doorslag. Zeker als het om kinderen gaat", zegt Van Nieuwenhuizen. "Ik hoop dat we zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen geven."

De minister benadrukt dat van financiële compensatie voor gebruikers van de elektrische bolderkar geen sprake is.

Dodelijk ongeval in Oss leidde tot verbod

Een dodelijk ongeval tussen een trein en een stint in Oss was aanleiding voor het verbod op de stint. Bij dat ongeval kwamen vier kinderen om het leven en raakten hun begeleider en een kind zwaargewond. Ze waren onderweg van de kinderopvang naar school.

Vanaf 2011 hebben kinderdagverblijven duizenden stints gekocht, omdat het voor de bedrijven een ideaal vervoermiddel bleek te zijn. Vanwege het verbod moesten kinderdagverblijven kinderen op een andere manier vervoeren.

Kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere spande een kort geding tegen de minister aan. De rechter bepaalde dat de minister de stint mocht weren van de openbare weg.

Minister worstelt met vraag of kinderen jarenlang onveilig zijn vervoerd

De stint werd in 2011 toegelaten tot de openbare weg en de minister stelt te "worstelen" met de vraag of ouders hun kinderen jarenlang in een onveilig voertuig hebben laten vervoeren.

"Het is geen goed verhaal, want dit apparaat is in 2011 wel toelaten tot de openbare weg", zegt ze. "Maar dat is precies waar we nu mee bezig zijn: het maken van een nieuw toelatingskader."

Volgens VVD'er Remco Dijkstra valt de Kamer ook iets te verwijten. Het parlement had destijds moeten aanslaan op het feit dat het toetsingskader en het toezicht niet op orde waren. Dat moet in de toekomst beter, aldus Dijkstra.

Er wordt op een later moment nog een apart debat over het TNO-rapport gevoerd.

De producent van de stint gaat de komende tijd gebruiken om het onderzoek van TNO te bestuderen. Tot die tijd wil eigenaar Edwin Renzen niet ingaan op de inhoud van het rapport.