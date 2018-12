Verdachte Jos B. blijft vastzitten in de zaak-Nicky Verstappen, heeft de rechtbank in Limburg woensdag besloten. Er zijn volgens de rechtbank voldoende verdenkingen tegen de man om hem langer vast te houden.

De rechtbank zei dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Nicky seksueel is misbruikt. Daar komt bij dat er DNA-sporen zijn aangetroffen op de onderbroek van de jongen "en de verdachte wil hier geen verklaring voor bieden", aldus de rechter.

"Ook zaten zijn onderbroek en pyjamabroek binnenstebuiten", vervolgde voorzitter van de rechtbank. "Ook dit wijst op misbruik."

Eerder woensdag maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat er achttien DNA-sporen van Jos B. op de onderbroek van Nicky zijn aangetroffen. "Aan zowel de binnen-, buitenkant en zijkanten", verduidelijkte de officier.

Ook zijn twee sporen op het lichaam van de elfjarige jongen gevonden en één op zijn pyjamabroek.

"DNA-sporen van een man met een verleden als zedendelinquent", vervolgde de aanklager. "Een man die eerder twee jongens heeft betast in hun onderbroek." Deze vergrijpen vonden plaats in 1984 en 1985. B. werd hier overigens niet voor vervolgd.

Jongen stierf volgens OM niet-natuurlijke dood

Daarnaast stelde de rechtbank vast dat er ook voldoende aanwijzingen zijn dat Nicky een niet-natuurlijke dood is gestorven. Het was een volledig gezonde jongen en zelfmoord werd ook uitgesloten.

"Een jongen van elf gaat niet zomaar dood", zei de officier al eerder. "Wij gaan er vanuit dat de jongen is overleden als het gevolg van zuurstoftekort. Hoe, dat is niet meer vast te stellen." Deskundigen sluiten verstikking niet uit, maar kunnen dat niet met zekerheid vaststellen.

Het was reden voor de advocaat van B., Gerald Roethof, om hardop de vraag te stellen of er hier wel sprake is geweest van een misdrijf. Formeel is de doodsoorzaak nooit vastgesteld. Ook kon volgens hem de ontvoering niet bewezen worden.

Het DNA van zijn cliënt kan volgens hem ook op een andere manier op het lichaam van Nicky zijn gekomen. Het OM repliceerde direct dat het om "contactsporen" gaat en dat overdracht door een ander persoon wordt uitgesloten.

Volgens de rechter zijn er voldoende bezwaren tegen de vrijlating van B. en blijft hij zeker tot 8 maart vastzitten. Dan is de volgende pro-formazitting.

Pers buiten de rechtbank in Limburg (foto: ANP)

Moeder Nicky schreeuwde naar Jos B.

De verdachte was zelf ook aanwezig bij de zitting woensdag. Aan het begin van de zitting meldde hij dat hij onschuldig is als het gaat om het ontvoeren, misbruiken en doden van het elfjarige kind. Hij gaf wel toe dat hij kinderporno had gedownload.

"Het moet verschrikkelijk zijn voor de nabestaanden", zei B. "Maar ik heb het niet gedaan." De rechter wees hem erop dat hij in een eerder verhoor had gezegd mogelijk later met antwoorden te komen. B. liet weten op aanraden van zijn advocaat nu nog te zwijgen over de DNA-sporen.

Het werd de moeder van Nicky allemaal te veel. Uit frustratie dat de man ontkende en geen duidelijkheid wilde geven schreeuwde ze hem toe dat hij haar aan moest kijken.

Het gebeurde vlak voor de onderbreking. Peter R. de Vries, die naast haar zat en de familie bijstaat, kalmeerde haar.

DNA-onderzoek zorgde voor aanhouding verdachte

Deze zomer werd B. in Spanje opgepakt. Hij nam niet deel aan het verwantschapsonderzoek, maar omdat hij naar het buitenland verdween, werd hij als vermist opgegeven. Zo kwam zijn DNA alsnog in handen van de politie en leverde dat een match op met de aangetroffen DNA-sporen.

De man kon uiteindelijk na een tip in Spanje worden aangehouden. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak laat nog even op zich wachten.

Er vindt nog steeds DNA-onderzoek plaats en B. zal worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dit zal pas vanaf maart volgend jaar gebeuren. Er zal onder andere worden onderzocht of de man een pedofiele stoornis heeft.