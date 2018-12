Het DNA van Jos B. zat achttien keer op de onderbroek van Nicky Verstappen: aan de binnen- en buitenkant en aan de voor- en achterkant. Ook zijn twee sporen op het lichaam van de elfjarige jongen gevonden en één op zijn pyjamabroek.

Dat vertelde de officier van justitie tijdens de niet-inhoudelijke zitting woensdag in de rechtbank in Maastricht.

''Het DNA van een volwassen man zit op een dode, elfjarige jongen. Dat is heel verdacht", aldus de officier van justitie. Volgens hem gaat het om ''meer dan eenmalig, vluchtig contact". Ook is er volgens hem geen sprake van secundaire overdracht, waarmee bedoeld wordt dat het DNA van B. niet via iemand anders op Nicky is terechtgekomen.

De officier voegde toe dat "als er DNA van een onbekende man wordt aangetroffen in de onderbroek van een jonge jongen, dit betekent dat het tegen zijn zin is gebeurd".

"En ook nog eens DNA van deze man die al eerder jongens op deze manier heeft betast", stelde de aanklager. De officier doelde daarmee op de zedendelicten die Jos B. in 1984 en 1985 pleegde. De man werd uiteindelijk niet vervolgd voor het betasten van de twee jonge jongens in hun onderbroek.

"Er zijn ook andere aanwijzingen die duiden op seksueel misbruik. En in combinatie met eerdere vergrijpen van de man zien wij genoeg verdenkingen tegen hem."

Nicky overleed volgens OM niet-natuurlijke dood

Ook ging de officier in op de doodsoorzaak van Nicky. Deze is formeel nooit vastgesteld, "maar het Openbaar Ministerie (OM) gaat er vanuit dat de jongen om het leven is gekomen door zuurstofgebrek", maakte de officier duidelijk. "Een niet-natuurlijke dood. Het is namelijk uitgesloten dat hij zelfmoord heeft gepleegd en een elfjarige jongen gaat niet zomaar dood."

Het OM vindt daarom dat er voldoende redenen zijn om B. in de cel te houden. Hij zit sinds zijn arrestatie afgelopen augustus vast en zijn advocaat had gevraagd om opheffing van de voorlopige hechtenis. De rechtbank zal later beslissen of B. vast moet blijven.

Moeder roept Jos B. kwaad toe hem aan te kijken

Vlak na het uitroepen van de onderbreking riep de moeder van Verstappen Jos B. hem kwaad toe haar aan te kijken. De familie had van tevoren al gezegd de man in de ogen aan te willen kijken. "Kijk mij aan!", riep ze de man nogmaals toe.

Jos B. draaide zich niet om en liep verder. Woordvoerder van de familie, misdaadjournalist Peter R. de Vries, zei dat de familie het erg pijnlijk vond om te horen dat de man bleef ontkennen en geen verklaring wil geven voor de DNA-sporen.

Advocaat Roethof vraagt zich af of er wel sprake is van misdrijf

De officier reageerde met de bevindingen op het anderhalf uur durende betoog van de advocaat van Jos B., Gerald Roethof. De advocaat vroeg zich hardop af of er wel sprake is geweest van een misdrijf. In zijn ogen is de doodsoorzaak van Nicky juist niet met zekerheid vast te stellen.

"De DNA-sporen vragen misschien om een verklaring van mijn cliënt, maar waarom moet hij die geven", aldus Roethof. "Zwijgen is een elementair recht."

Jos B., die woensdag aanwezig was, zei aan het begin van de zitting dat hij onschuldig is als het gaat om de ontvoering, het seksueel misbruik en het doden van de jongen. Wel gaf hij toe dat hij kinderporno had gedownload. Dit werd aangetroffen op de harde schijf van zijn computer.

Hij heeft in een eerder verhoor gezegd mogelijk op een later moment duidelijkheid te bieden over de aangetroffen DNA-sporen. Op dit moment zwijgt hij op advies van zijn advocaat.

Woensdag werd ook duidelijk dat de inhoudelijke behandeling van de zaak voorlopig nog op zich laat wachten. Mogelijk tot na de zomer van 2019.