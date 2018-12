Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tegen drie vermeende leden van de zogenoemde Rabo-bende celstraffen geëist voor hun rol bij een gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel.

De officier van justitie eiste drie jaar gevangenisstraf tegen medewerker Mehmethan E. (23) van de Rabobank, die de overvallers zou hebben getipt over het grote geldbedrag dat het slachtoffer had opgenomen.

Tegen Nabil D. (25) eiste de aanklager zes jaar celstraf voor de overval en tegen Rashid K., die een voorverkenning zou hebben uitgevoerd en op de uitkijk stond, vier jaar cel.

De 25-jarige man met wie Nabil D. de overval zou hebben gepleegd, is begin dit jaar dood aangetroffen in een flat in Breda. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, is om het leven gebracht.

Vrouw raakte zwaargewond bij overval

De 78-jarige vrouw werd in de nacht van 6 op 7 september in haar seniorenwoning overvallen en mishandeld. Zij raakte hierbij zwaargewond. De overvallers maakten geen geld buit.

Het spoor leidde naar de Rabo-bende omdat de bejaarde vrouw twee maanden eerder 79.000 euro had opgenomen bij haar bank. Het geld lag echter niet meer in de haar woning omdat ze het aan haar zoon had gegeven.