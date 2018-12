Het onderzoek naar het dodelijk ongeval met een stint in Oss gaat vermoedelijk nog maanden duren. Dat melden de politie en het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Daarnaast wordt woensdag op enkele locaties verder onderzoek gedaan.

In eerste instantie was het de verwachting dat het rapport rond de jaarwisseling zou komen, maar dat blijkt nu dus later te zijn.

Voor het strafrechtelijk onderzoek is er met veel getuigen gesproken, net als met de vrouw die de stint bestuurde. Het OM meldt dat op meerdere locaties woensdag verder onderzoek wordt gedaan.

De stint zelf wordt uitgebreid onderzocht, onder meer door experts van het Nederlands Forensisch Instituut.

Op dit moment zijn er nog geen conclusies te trekken, meldt het OM. Er is onder meer op een bedrijfslocatie in Bilthoven administratie in beslag genomen. De eigenaar van de stint meldt aan RTV Utrecht dat het hier gaat om zijn hoofdkantoor en dat agenten daarnaast ook papieren vanuit zijn huis hebben meegenomen.

Bij ongeluk kwamen vier kinderen om

In september botste een trein op de elektrische bolderkar op een spoorwegovergang in Oss. Bij dat ongeluk kwamen vier kinderen om. Ze waren van een kinderopvang onderweg naar school. Hun begeleider en een vijfde kind raakten zwaargewond.

Naar aanleiding van de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek besloot minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de stint voorlopig te verbieden op de openbare weg.

Het leidde tot problemen bij kinderdagverblijven, die de stint gebruiken om kinderen te vervoeren.

Een kinderdagverblijf uit Almere spande een kort geding aan tegen de minister, maar de rechter stelde de minister in het gelijk.