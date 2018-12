Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Richard R. (ook bekend als Rico de Chileen) en de meest gezochte crimineel Ridouan Taghi van het laten uitvoeren van meerdere liquidaties, en wil deze verdenking toevoegen aan de zaak tegen de geboren Chileen.

In het kort OM schetst dat Richard R. (Rico de Chileen) samen met Ridouan Taghi liquidaties liet uitvoeren

Moorden in IJsselstein en Marokko worden aangehaald tijdens zitting

Verdenking tegen R. nog niet aan zaak toegevoegd omdat OM wacht op toestemming Chili

Zo zou de inmiddels gedetineerde Richard R. samen met Taghi de moord op Samir Erraghib (IJsselstein, 2016) hebben besproken, schetst het OM tijdens de derde inleidende zitting tegen R. in de rechtbank van Amsterdam.

Taghi en Richard R. zouden via e-mailberichten details hebben uitgewisseld over deze moord. Zo wilde de vluchtauto niet starten, werden twee wapens in het voertuig gevonden en werd een ander wapen in de sloot gedumpt. De e-mailaccounts waarmee deze berichten werden verstuurd koppelt justitie aan Taghi en de geboren Chileen.

Zo is te lezen dat Richard R. baalt van de gang van zaken, ook als bekend wordt dat er een verdachte is opgepakt. De twee bespreken dat ze hem "moeten bijstaan".

Het OM wil de verdenking van moord toevoegen aan de zaak, maar wacht nog op toestemming van Chili. Het land heeft Richard R. eerder voor zaken als witwassen uitgeleverd, maar heeft nog geen akkoord gegeven voor de vervolging voor de liquidaties.

De verdachte zelf was niet aanwezig bij de zitting, omdat hij ziek is.

Ook vergismoord in Marrakesh gekoppeld

Volgens justitie zou de Chileen ook de (uiteindelijk mislukte) liquidatie van de Nederlandse Marokkaan Mustapha El F. in een café in Marrakesh voorgesteld hebben. Er wordt geschetst dat Taghi dan voorstelt wie de liquidatie moet uitvoeren.

Uiteindelijk wordt de verkeerde persoon, een 29-jarige geneeskundestudent die toevallig in de stoel zat waar het doelwit eerst had plaatsgenomen, dodelijk geraakt. De broers van Taghi zitten nog altijd vast op verdenking van betrokkenheid.

Ook meldt het OM kort dat de twee ook communiceerden over het doden van misdaadblogger Martin Kok, die in 2016 in Laren werd omgebracht.

De advocaat van Richard R., Leon van Kleef, stelt dat er informatie uit de e-mails bewust wordt achtergehouden door het OM en dat daardoor een verkeerd beeld ontstaat bij de rechtbank.

Eerder bleek al wens tot moord op officier van justitie

Eerder bleek al volgens justitie dat Richard R. contact heeft gehad met Taghi over de optie om officier van justitie Kees Plooij te laten ombrengen. Dit concludeerde het OM ook na het inzien van PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die worden toegeschreven aan de twee mannen. Deze berichten zijn sinds 2016 in handen van justitie.

Niet eerder werden verdenkingen rondom de persoon van Richard R. zo duidelijk uitgesproken. In het geval van Taghi werd wel al eerder duidelijk waar justitie hem verantwoordelijk voor houdt. Zo zou hij opdracht hebben gegeven voor de vergismoord op Hakim Changachi (2017), de moord op Erraghib en de moordpoging op Khalid H. (twee dagen na Changachi).

De groep rondom de vermeende topcrimineel wordt daarnaast ook verantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B. in maart van dit jaar. De kroongetuige heeft belastende verklaringen over Taghi afgelegd aan justitie.

Het OM heeft de hoogste beloning ooit uitgeloofd (100.000 euro) voor de tip die leidt tot de aanhouding van Taghi of zijn rechterhand Saïd R.