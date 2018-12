De directie van Ajax heeft deze week een brief gestuurd naar de directie van Feyenoord, waarin de Amsterdammers toegangskaarten opeisen voor het uitvak voor het duel met Feyenoord eind januari.

Een woordvoerder van Ajax bevestigt het versturen van de brief, nadat de Supportersvereniging Ajax hierover berichtte. In de brief staat verder dat Feyenoord dringend aan deze reglementaire verplichting moet voldoen.

De directie van Ajax heeft ook een brief gestuurd naar Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag. Daarin wordt gevraagd om een onderbouwing van het besluit om geen Ajax-supporters toe te laten bij het duel met ADO Den Haag.

Ajax verwacht binnen "afzienbare tijd" een reactie van zowel de burgemeester van Den Haag als de Feyenoord-directie te krijgen.

Feyenoord ziet brief Ajax voor de bühne

Een woordvoerder van Feyenoord geeft aan dat beide clubs en supportersverenigingen de gesprekken begin volgend jaar zouden hervatten. Vorig jaar was daar ook al sprake van, maar die gesprekken zijn tijdelijk stilgezet vanwege de "ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax".

"Dat Ajax hier nu dan weer een brief over stuurt lijkt dan ook vooral voor de bühne, wellicht om de eigen achterban tevreden te stellen", aldus de woordvoerder. Volgens hem is de insteek van de gesprekken die volgend jaar opnieuw moeten worden opgestart dat er weer uitsupporters bij de Klassieker zijn in het seizoen 2019-2020. "Want voetbal is natuurlijk bedoeld om te spelen in aanwezigheid van supporters van beide clubs."

Voorwaarde voor Feyenoord is wel dat dat gebeurt "onder normale omstandigheden en tegen acceptabele kosten en personele inzet voor zowel de clubs als overheden".

Al geen uitsupporters meer sinds 2008

Feyenoord ontvangt Ajax op zondag 27 januari in De Kuip. Bij de wedstrijd in oktober in Amsterdam waren ook geen supporters van Feyenoord aanwezig. Dat duel won Ajax met 3-0.

Bij de onderlinge wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn al sinds 2008 geen uitsupporters meer geweest vanwege een afspraak die tussen de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam werd gemaakt.

De burgemeesters spraken destijds af dat er vijf jaar lang geen uitsupporters bij de Klassieker aanwezig mochten zijn. Later werd die maatregel tot onbepaalde tijd verlengd. In het verleden liepen ontmoetingen tussen Ajax en Feyenoord geregeld uit op rellen.

Ajax bezet momenteel de tweede plek in de Eredivisie met een achterstand van twee punten op koploper PSV. Feyenoord heeft vijf punten minder dan Ajax en neemt de derde plek in op de ranglijst.