De brand in het crematorium in Breda is onder controle. Dat heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laten weten. De brand begon in een systeemplafond in het pand en was korte tijd uitslaand.

De meeste brandweerwagens zijn vertrokken nadat de brand onder controle was, een aantal voertuigen blijft achter om na te blussen.

Volgens de Veiligheidsregio hadden de brandweermannen moeite met het winnen van water. Daarom werden er extra brandweerwagens ingezet.

Over de oorzaak van de brand is niets bekendgemaakt.

