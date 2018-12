Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep straffen tot 2,5 jaar cel geëist tegen twee mannen en een vrouw die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Amersfoorter Ton Kuijf.

Hij werd op 13 maart 2014 met veel geweld om het leven gebracht in een chalet in Ermelo. De volgende dag vond de brandweer zijn lichaam in het in brand gestoken huisje.

Maandag eiste het OM twintig jaar cel en tbs tegen hoofdverdachte Janet S. (33). Zij kende zakenman Kuijf via een sekssite. De moord zou de bloedige climax van afpersing door S. zijn geweest. De vrouw zou al meerdere mannen hebben afgeperst met seksdates. Bovendien is ze eerder, toen ze nog minderjarig was, veroordeeld voor de moord op een man.

Volgens het OM heeft verdachte Youri B. (34) S. geholpen, onder meer door het chalet in brand te steken. Het OM eiste 2,5 jaar tegen hem. S.' broer Danny zou de brandstof hebben geleverd. Hij hoorde een jaar cel tegen zich eisen.

Tegen Joyce N. eiste het OM anderhalf jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, naast een deels voorwaardelijke werkstraf.

Het hof doet uitspraak op 24 januari.

