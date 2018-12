De man die maandag in een lijnbus van Arriva op een bank met een branderige stof ging zitten, heeft brandwonden opgelopen.

De districtsrecherche gaat onderzoek naar de bijtende stof doen, meldt de politie. Daarvoor is de bank uit de bus verwijderd.

Het slachtoffer stapte in lijnbus 57 van Leiden naar Nieuw-Vennep, toen hij last kreeg van een branderig gevoel. Hij besloot zelf de bus te verlaten in Sassenheim en naar een ziekenhuis te gaan.

De bus werd rond 13.00 uur op een standplaats van Arriva aan de Rijnsburgerweg in Leiden uit voorzorg ontruimd. De brandweer kwam ter plaatste om onderzoek te doen en ook de politie was aanwezig.

Of het om opzet of een ongeluk gaat, is nog niet bekend. De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario's.

De politie is op zoek naar passagiers die in de bus hebben gezeten en naar getuigen.

