Een man die op 27 augustus met de Pakistaanse bedreiger van Geert Wilders van Den Haag naar Amsterdam-Sloterdijk reisde, is door het Openbaar Ministerie (OM) toch aangemerkt als een verdachte in de zaak. Mogelijk is hij medeplichtig geweest.

Het OM bevestigt berichtgeving van de NOS hierover. De identiteit van de man is nog niet bekend. Hij wordt al enige tijd gezocht. Volgens een woordvoerder is het nog altijd onduidelijk waar de man is.

Het OM beschuldigt de Pakistaan Juniad I. van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.

I. deelde op de dag van zijn treinreis een video op Facebook. Daarin zou hij een aanslag op Wilders of het gebouw van de Tweede Kamer hebben aangekondigd. Aanleiding hiervoor was de door Wilders uitgescheven cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed.

De man werd een dag nadat hij de video had gepubliceerd op Den Haag Centraal aangehouden. De rechter buigt zich momenteel over de zaak, die verdergaat op 18 februari.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!