Een van de Aziatische leeuwen van Diergaarde Blijdorp heeft in de nacht van maandag op dinsdag drie jongen geworpen die kort na de geboorte zijn overleden.

"We waren niet bij de bevalling dus weten niet precies wat er gebeurd is", meldt een woordvoerder. "Maar Bente is niet zo'n goede moeder. Ze weet niet goed wat ze met haar jongen aan moet."

Eerdere nestjes van de leeuwin waren ook niet succesvol grootgebracht.

In augustus werden ook drie welpjes geboren in de dierentuin. Dit drietal is gezond en heeft dinsdag voor het eerst kennisgemaakt met hun vader. De komende dagen blijven ze gezamenlijk in het binnen- en buitenverblijf.