Hüseyin A. (48) is dinsdag veroordeeld tot twintig jaar cel, omdat hij schuldig is bevonden aan het verkrachten en doden van Milica van Doorn in 1992. Het wordt de man extra kwalijk genomen dat hij al die tijd heeft gezwegen.

De man bedacht zich dinsdag op het laatste moment en wilde de uitspraak niet in de zaal bijwonen. Hij bleef op eigen verzoek in het cellenblok.

De rechtbank acht bewezen dat de man "excessief geweld" heeft gebruikt tegen de negentienjarige vrouw. Hij heeft de verkrachting willen verhullen door Van Doorn te doden en daarom is er sprake van gekwalificeerde doodslag.

De maximumstraf daarvoor was in 1992, het jaar waarin het delict is gepleegd, twintig jaar en dit was ook de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). De nabestaanden reageerden opgelucht.

Man aangehouden na DNA-verwantschapsonderzoek

Hüseyin A. werd in 2017 aangehouden na een DNA-verwantschapsonderzoek. Hij was zelf een van de twee weigeraars. Zijn broer meldde zich echter wel en zo kon de verdachte alsnog worden gearresteerd.

Vervolgens werd bij A. bloed afgenomen. Zijn DNA bleek overeen te komen met het aangetroffen spermaspoor in het lichaam van Van Doorn.

A. zei daarover dat hij een kortstondige relatie met Van Doorn heeft gehad en dat daardoor zijn sperma is aangetroffen. Hij kwam pas met deze verklaring tijdens de start van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak op 19 november.

Rechtbank vindt verklaring ongeloofwaardig

De rechtbank van Alkmaar vindt deze verklaring ongeloofwaardig. De man kon geen concreet bewijs aanleveren. Ook speelde mee dat hij deze verklaring pas op het laatste moment naar voren heeft gebracht.

Daarnaast zijn er de heimelijk in de gevangenis opgenomen gesprekken tussen A. en zijn vrouw en dochters. In deze conversaties lijkt het er sterk op dat A. met zijn familie een verklaring aan het verzinnen was.

Lichaam van de vrouw is in vijver gevonden

Van Doorn kwam na een verjaardagfeestje op 7 juni 1992 nooit meer thuis. Haar lichaam werd de volgende ochtend door een pastoor gevonden in de vijver achter de Sint-Jozefkerk in Zaandam. Ze bleek te zijn verkracht, haar keel was doorgesneden en ze had meerdere steekwonden.

A. werd 26 jaar later aangehouden. De man bleek nog steeds in Zaandam te wonen, in de wijk Kogerveld op enkele honderden meters afstand van waar het lichaam van Van Doorn werd gevonden. De man is getrouwd en heeft vier kinderen.

Man zei dat zijn lichaam was overgenomen door een geest

De man had eerder aan de politie laten weten dat hij in de avond van Eerste Pinksterdag (7 juni) op de fiets een vrouw was tegengekomen, die hem zou hebben uitgescholden. Daarna zou zijn lichaam zijn overgenomen door een geest en zou hij niet meer hebben geweten wat er toen is gebeurd.

Hij gaf toe dit compleet te hebben verzonnen uit schaamte voor zijn vrouw waarmee hij in 1992 net was getrouwd. De rechtbank zei dinsdag echter dat A. de jonge vrouw wel degelijk op de fiets is tegengekomen, zoals hij eerder beschreef.

"Door de houding van de man zijn ook nu nog veel vragen niet beantwoord", aldus de rechter. "Wat dit voor hen betekent, is door de vader en zussen van Milica tijdens de zitting op waardige en indringende wijze tot uitdrukking gebracht."