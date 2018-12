Satudarah in Geleen heeft gedreigd met een slachting in de stad als de politie zou binnenvallen in het clubhuis van de motorclub. Uit door de politie afgeluisterde berichten zou blijken dat gedreigd werd handgranaten in een café met honderd of meer mensen te gooien.

Dat bleek maandag tijdens de eerste zittingsdag van de rechtbank in Roermond tegen zeven leden van de lokale tak van Satudarah.

Ze staan terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie, afpersingen, vrijheidsberoving, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten. De verdenkingen verschillen per verdachte.

Een jaar geleden arresteerde de politie tien leden van Satudarah in de Limburgse plaats. Zeven staan vanaf maandag terecht, de andere drie in januari.

De tien (tussen de 26 en 44 jaar) werden opgepakt na invallen in het clubhuis van Satudarah in Geleen. De politie had daar na een inkijkoperatie gedurende een half jaar 28 bijeenkomsten van Satudarah in het geheim gefilmd.

Geen aangifte uit angst voor represailles

Bij de invallen in clubhuis en woningen van verdachten nam de politie grote sommen geld, wapens en motoren in beslag. Bij de pogingen tot afpersing ging Satudarah volgens de politie uiterst gewelddadig te werk. Soms deed iemand aangifte, maar kwam hij daar later weer op terug uit angst voor represailles.

Ook enkele clubleden werden zwaar toegetakeld omdat ze iets gedaan zouden hebben dat de clubleiding niet beviel. Bij deze 'bad standings' werden ze uit de club gegooid, werden hun motoren in beslag genomen en ze kregen een boete van 5.500 euro opgelegd.

Een schietpartij op 17 oktober 2017 in Venlo mocht niet leiden naar de plaatselijke club in die stad en om die reden gaf de president van de Geleense Satudarah, Stephan P., volgens de politie opdracht alle sporen richting de Venlose afdeling van de motorclub te wissen. Deze Stephan P. staat overigens samen met twee andere verdachten op 8 en 9 januari terecht.

Dinsdag maakt het Openbaar Ministerie de eisen bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!