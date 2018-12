Bij een ernstig ongeval op een viaduct over de A16 bij Breda zijn maandagmiddag twee mensen om het leven gekomen. Een derde persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een politiewoordvoerder meldt dat twee auto's in botsing zijn gekomen en dat een van de voertuigen in brand is gevlogen. De twee dodelijke slachtoffers zaten in de auto die vlam vatte. Volgens de politie is de brandweer gelijk gestart met blussen, maar kon niet voorkomen worden dat de twee inzittenden overleden in de brand.

In de andere auto zat een persoon bekneld, die bevrijd is door de brandweer.

De identiteiten van de slachtoffers zijn nog niet bekend.

Toedracht ongeluk nog onbekend

Het viaduct is vanwege de aanrijding afgesloten en ook de op- en afritten van de snelweg zijn dicht. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend.

Diverse hulpdiensten verleenden assistentie bij het ongeval. Er is onder meer een traumahelikopter ingezet.