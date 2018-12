Tegen de 33-jarige Janet S. is maandag in het gerechtshof in Arnhem twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het ombrengen van zakenman Ton Kuijf.

Janet S. is twee jaar terug tot twintig jaar cel veroordeeld voor de zaak die bekendstaat als de chaletmoord.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 14 maart 2014 in een brandende chalet in Ermelo gevonden. De man is de avond ervoor in die chalet op gruwelijke wijze om het leven gebracht, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Met een bijl en mes werden tientallen snijwonden toegebracht. Dat gebeurde veelal toen de man al met tape was vastgebonden. "Ton moest dood. Dat was het plan, dat is uitgevoerd en dat is moord", zei de advocaat-generaal.

Als het hof het opleggen van tbs niet mogelijk acht, dan moet Janet S. tot levenslang veroordeeld worden, aldus het OM. De eis is hetzelfde als die van de officier van justitie in 2016.

'Afpersing liep die avond uit de hand'

De zakenman en Janet S. leerden elkaar kennen via een sekssite. Op de dag dat hij vermoord werd, nam ze alleen via een prepaidtelefoon contact op met het slachtoffer. Ze deed dat omdat zo niet achteraf te herleiden was dat Kuijf die avond met haar een afspraak had, zei de advocaat-generaal.

Volgens het OM is een afpersing die avond uit de hand gelopen. Toen een dag later de politie naar het prepaidnummer belde, ontstond er paniek en werd het chalet in brand gestoken om de sporen uit te wissen. De brandweer trof het lichaam in plastic en tapijt gewikkeld. Het tapijt was doordrenkt met bloed.

Janet S. zelf ontkent de moord. Medeverdachte Youri B. zou de man hebben omgebracht. Waarom, weet ze niet. Janet S. zou met haar vriendin Joyce N. uit Kampen de zakenman afgeperst hebben. "Als dat zo was, dan had ik die avond toch met haar en Ton in het chalet gezeten?", zei de hoofdverdachte.

Volgens de advocaat van Janet S. steunt de eerdere veroordeling voor een groot deel op de verklaring van medeverdachte Youri B. "En die verzint dingen." Hij verzocht om vrijspraak.

Dinsdag staan de medeverdachten terecht. Een datum voor het arrest is nog niet bekend.

