Vanaf woensdag wordt het kouder in Nederland. In de nacht naar donderdag duikt de temperatuur onder 0 graden en in het weekend is er kans op natte sneeuw.

De afgelopen dagen kenmerkten zich vooral door regenachtig, druilerig weer. Tijdens buien op maandag kunnen zware windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen in het noordelijk kustgebied, meldt het KNMI, dat daar code geel voor heeft afgegeven. De windstoten nemen 's avonds weer af.

Vanaf woensdag komt er een einde aan de zachte temperaturen. "Er komt dan langzaamaan een koude oostenwind het land in, waarbij het in de nacht naar donderdag licht kan gaan vriezen", vertelt een woordvoerder van Weerplaza maandag aan NU.nl. Woensdag overdag komt de temperatuur niet boven de 5 graden uit.

"De nachten na woensdag is er iedere nacht wel kans op lichte vorst, vooral in het binnenland. Bij de Waddeneilanden en de regio's rond het IJsselmeer is de kans op vorst kleiner. Het water in de Noordzee is daar namelijk nog relatief warm", aldus de woordvoerder van Weerplaza.

Vrijdag wordt de koudste dag

"Het wordt inderdaad kouder", bevestigt ook een woordvoerder van het KNMI. "Vrijdag wordt met temperaturen rond het vriespunt de koudste dag. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er kans op matige vorst. Dat wil zeggen: plaatselijk temperaturen tot -5."

In het weekend stijgen de temperaturen weer. In de nachten is er nog kans op lichte vorst. "In het westen is er kans op regen, wat kan leiden tot natte sneeuw", aldus de woordvoerder van het KNMI.

‘Kans op witte Kerst is klein’

De woordvoerder van Weerplaza durft nog geen uitspraken te doen over een eventuele witte Kerst. "We hebben nog ruim twee weken te gaan tot Kerst", benadrukt de zegsman.

Wel stelt hij: "De kans op een witte Kerst is logisch gezien klein: 7 procent. Rond die dagen is het overdag normaal 5 tot 6 graden, in de nacht iets boven 0. Maar volgende week doen we misschien voorzichtig uitspraken over Kerst."