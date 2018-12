Een 33-jarige man uit de Noord-Brabantse plaats Dongen is maandagochtend met opzet een filiaal van supermarktketen Lidl binnengereden met zijn auto. Er vielen geen gewonden.

De man is aangehouden door de politie en wordt verdacht van poging tot doodslag.

De man reed omstreeks 8.20 uur met zijn auto door een aantal schuifdeuren. Hij gaf vervolgens gas om ook door andere schuifdeuren te rijden. Hier bleef de man steken. Daarna reed hij achteruit de supermarkt uit.

In de winkel, die al open was, waren mensen aanwezig. Zij zijn vreselijk geschrokken, zei een woordvoerder van de politie.

De verdachte was onder invloed van alcohol, hij blies 755 ugl, terwijl maximaal 220 ugl is toegestaan. Hij is een bekende van de politie en is in zijn woning aangehouden. Volgens de woordvoerder was het geen ramkraak. Wat zijn motief was, wilde de verdachte niet zeggen.

De winkel is inmiddels weer open.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!