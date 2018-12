Maandag begint met opklaringen, maar hier en daar valt er ook nog wat regen. Er is kans op hagel. Vooral in de kustprovincies kan de noordwestenwind vrij stevig zijn.

Tussen de buien door is er kans op een zonnetje. Het wordt zo'n 6 tot 8 graden. In het noordelijk kustgebied kunnen zware windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen.

Dinsdag is het iets rustiger weer en blijft het op de meeste plaatsen droog. De stevige wind van de afgelopen dagen is gaan liggen. Het wordt zo'n 8 graden met in de noordelijke kustprovincies nog kans op een lichte bui.