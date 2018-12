De politie registreert de afkomst van alle werknemers om er uiteindelijk voor te zorgen dat het politiekorps diverser wordt. Dat laat Lute Nieuwerth, die bij de politie over diversiteit gaat, weten in een maandag gepubliceerd interview met de Volkskrant.

Nieuwerth zegt in de krant dat de afkomst van de werknemers zo wordt opgeslagen, dat die niet is te herleiden tot personen. De politie wil op deze manier inzicht krijgen in hoe divers het korps is.

Nu is 19 procent van de instroom van niet-westerse komaf. Korpschef Erik Akerboom wil dat dit aandeel groeit naar 25 procent. Dat vergt nog wel even geduld, zegt Nieuwerth.

"Je kunt niet zeggen: goh, we houden even opruiming aan de bovenkant van de markt onder mensen die al dertig, veertig jaar meelopen. Dat moet ingroeien, we zijn ermee bezig."

Officieel is het niet toegestaan om de afkomst van werknemers te noteren. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen de Volkskrant dat de gegevens wel mogen worden opgeslagen als het echt niet tot personen te herleiden is.

