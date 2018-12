Een man die samen met Benaouf A. heeft vastgezeten in de gevangenis zegt te zijn benaderd om vals te verklaren in de zaak die draait om de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt en de aanslag op Benaouf A. in 2012. Hij zou hier 200.000 euro voor krijgen.

Dat bleek maandag tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Anouar 'Popeye' B. (38) en Adil 'Kinker' A. (30).

Goran K. (28) zegt dat hij moest verklaren dat Benaouf A. aan hem had verteld dat het niet klopt dat hij Anouar B. in de Audi heeft zien zitten ten tijde van de schietpartij op 29 december 2012. De geboren Kroaat zegt meerdere malen te zijn benaderd door vrienden van 'Popeye', zodat deze verdachte vrij zou komen.

Goran K. meldde dit niet aan de politie, maar schreef dit in oktober van dit jaar in een brief aan Benaouf A., die inmiddels vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De verdediging vindt dit opvallend en heeft het gevoel dat hier sprake is van opzet, omdat Goran K. kon weten dat de brief in beslag zou worden genomen. Op deze manier zou Anouar B. juist worden belast. Alle in- en uitgaande post in de EBI wordt gecontroleerd.

Goran K. is bang dat zijn leven gevaar loopt

De Kroaat zegt dat dit niet het geval was. Hij had er geen rekening mee gehouden dat de brief zou worden ingenomen. Hij wilde Benaouf A. (34) alleen maar op de hoogte stellen dat hij was benaderd, omdat de man hem heeft geholpen. Goran K. zei tegen zijn zin in de rechtbank te zitten, omdat zijn verklaring ervoor kan zorgen dat hij gevaar loopt.

Op een zitting van 10 oktober liet Benaouf A. ook al weten dat hij onder druk was gezet om anders te verklaren. "Er is mij de laatste maanden duidelijk gemaakt dat er belastende informatie over mij zou worden verspreid als ik niet anders zou gaan verklaren", vertelde Benaouf A. fel. "Maar ik buig voor niemand. Ik ben niet onder de indruk van ze en ga voor niemand achteruit."

De verklaring van Benaouf A. is een belangrijk onderdeel van het bewijs waarop Anouar B. door de rechtbank tot levenslang werd veroordeeld. De man werd maandag ook gehoord over de brief.

Hij zei Goran K. voor het eerst te hebben ontmoet in de gevangenis. De inhoud van de brief die is ingenomen is hem nooit duidelijk geworden. "Ik kreeg te horen van het afdelingshoofd dat er een brief was ingenomen", aldus Benaouf A.. "Ze wilden niet eens zeggen van wie de brief was."

Broer van slachtoffer liquidatie gehoord als getuige

Maandagochtend werd tijd ingeruimd voor het verhoor van een andere getuige door de verdediging. Het ging om de broer van de geliquideerde Chahid Yakhlaf (27) op 31 december 2015 in Kerkdriel.

De getuige zat op dat moment naast zijn broertje in de auto en raakte zelf lichtgewond. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de aanslag een wraakactie was voor de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. De geliquideerde Yakhlaf zou de slachtoffers naar de buurt in Amsterdam-West hebben gelokt.

Zijn broer ontkende dit maandag stellig. "Bullshit", zei hij. "Benaouf weet het verschil niet tussen waarheid en fictie."

De man vertelde dat hij en zijn broertje sinds 2007 enkele jaren vriendschappelijk zijn omgegaan met Benaouf A. "maar, dat contact te hebben verbroken omdat we doorhadden wat voor een persoon hij was", aldus de getuige.

Bij de wildwestschietpartij eind 2012 kwamen de 21-jarige Said el Yazidi en 28-jarige Youssef Lkhorf om het leven. Ook werden twee motoragenten beschoten. Benaouf A. was het belangrijkste doelwit en de aanslag op zijn leven was het gevolg van een onderwereldoorlog.