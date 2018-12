De politie is een groot onderzoek gestart op meerdere plekken in Winterswijk. In de nacht van zaterdag op zondag zijn daar bij een schietincident meerdere gewonden gevallen.

Rond 1.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat er onder meer een voordeur was vernield bij een woning aan de Keizersdwarsweg. De melder zei dat de daders in een auto waren vertrokken, maar hadden gedreigd terug te komen.

Daarop besloot de politie naar het huis te gaan en keken andere agenten in verschillende politieauto's in de regio uit naar de desbetreffende auto. Toen agenten aankwamen bij de woning, kwam er een auto aanrijden en werd er geschoten. Een agent raakte daardoor lichtgewond, waarna de verdachten opnieuw vluchtten.

Korte tijd later zagen andere agenten de desbetreffende auto rijden over de Rondweg West. Ze hebben de auto laten stoppen en bij het aanhouden van de bestuurder zijn er waarschuwingsschoten gelost door de politie.

In de auto bleek een zwaargewonde vrouw met een schotwond te zitten. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de vrouw gewond is geraakt door de politieactie. Er is een onderzoek ingesteld naar het vuurwapengebruik van de agenten.

Nog weer andere agenten zagen bij de Europalaan een man lopen die ook gewond was. Ook deze man is aangehouden als verdachte. Hij is behandeld aan zijn verwondingen. Op welke manier de man betrokken is bij het incident is niet bekend.

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is bij de woning en op de andere plekken. Ook wordt onderzocht wie er op de agent heeft geschoten. Er zijn nog twee andere mannen in de woning aangehouden.

De politie onderzoekt de woning in Winterswijk. (Foto: ANP)

