In het Groningse Ten Boer is zondag een zeventigjarige vrouw in een zinkgat van zo’n 4 meter diep gevallen. De brandweer heeft de vrouw uit het gat gehaald. Ze is ter controle naar een ziekenhuis gebracht, maar leek het goed te maken, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het zinkgat, ook wel sinkhole genoemd, ontstond op de oprit van een woning aan de Hendrik Westerstraat door nog onbekende oorzaak.

Volgens het waterleidingbedrijf is er geen waterleiding stuk, wat het zinkgat zou hebben kunnen veroorzaken, aldus de woordvoerder van de brandweer. Aangezien het voorval plaatsvond op privéterrein is het aan de eigenaren om uit te zoeken waardoor het gat dan wel is ontstaan.

Het slachtoffer komt uit Californië en ging op bezoek bij de bewoner van de woning in Ten Boer. Ze is in shock en heeft waarschijnlijk een lichte hersenschudding, aldus de bewoner tegen actualiteitenrubriek Hart van Nederland.

Volgens de bewoner was de situatie erg eng. Bij de reddingspogingen dreigden zij en haar man ook in het gat te vallen, omdat er zand en stenen afkalfden. De brandweer had de vrouw er "in één minuut uit", waarna ze direct medische hulp kreeg van ambulancepersoneel.

