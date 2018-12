Door een schietpartij op de Keizersdwarsweg in Winterswijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen gewond geraakt, onder wie een politieagent. Kort daarna zijn vijf mensen aangehouden in de zaak.

Rond 1.00 uur kwam er bij de politie een melding van vernieling aan een woning binnen. Toen agenten bij het huis aankwamen, vluchtten drie verdachten in een zwarte Skoda weg. De politie ging vervolgens in gesprek met de melder. Kort daarna kwamen de verdachten terug en werd er geschoten.

Een van de agenten werd geraakt door een schampschot. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en mocht na een paar uur weer naar huis.

De daders vluchtten opnieuw in de zwarte auto, maar de politie kon ze snel aanhouden. Bij de aanhouding bleken twee inzittenden van de auto gewond. Een van hen is zwaargewond per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonde, de bestuurder, hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe de twee hun verwondingen hebben opgelopen wordt onderzocht, zegt een woordvoerder van de politie.

Bij de woning aan de Keizersdwarsweg arresteerde de politie nog twee mensen. Het is niet bekend wat hun betrokkenheid is. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sprak in eerste instantie van vier gewonden, maar dat bleek niet juist.

Over de toedracht van de schietpartij heeft de politie niets bekendgemaakt. Wie er hebben geschoten, is ook niet gezegd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!