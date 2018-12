Het Amsterdamse ziekenhuis AMC en het Erasmus MC stoppen met het kopen van lichaamsdelen van omstreden bedrijven uit de Verenigde Staten. Dat melden Nieuwsuur en Reuters zaterdagavond. De lichaamsdelen werden gebruikt voor onderwijs.

Het AMC heeft in de loop van jaren honderden hoofden aangekocht van zo'n bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Reuters. Het Erasmus MC kocht knie- en schoudergewrichten die werden gebruikt voor training aan chirurgen.

Het gaat om zogenoemde 'body brokers', bedrijven die handelen in lichaamsdelen van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.

Beide ziekenhuizen zijn onlangs na vragen van de twee nieuwsmedia gestopt met het kopen van lichaamsdelen uit de VS. Tussen 2008 en 2018 kocht het AMC jaarlijks tussen de dertig en vijftig diepgevroren hoofden.

Hoewel die activiteit legaal is, heeft het AMC moeite met de "agressieve manier" waarop de Amerikaanse verkoper, het bedrijf Science Care, nieuwe klanten werft.

"We hebben begrepen dat Science Care agressief aan het acquireren is in verpleeghuizen en hospices. En als Science Care alleen maar gaat zitten jagen van 'u kunt uw begrafeniskosten voorkomen' en 'donate your body', dat is iets wat wij niet wisten", zegt Freek Dikkers, hoofd KNO AMC, tegen Nieuwsuur.

'Aanbod in binnenland onvoldoende'

De Nederlandse medisch centra hebben zelf ook programma's voor lichaamsdonatie. Dat levert honderden lichamen per jaar op, die geschikt zijn om te gebruiken voor onderwijs. Dikkers wijst erop dat de hoofden een bepaalde kwaliteit moeten hebben en dat zo'n aanbod binnen Nederland niet geleverd kon worden.

Nieuwsuur meldt dat de ziekenhuizen niet willen zeggen hoeveel ze hebben betaald voor de lichaamsdelen.

Na publicaties van Reuters eerder dit jaar bleek dat de bedrijven MedCure en Science Care nabestaanden onvoldoende inlichten over wat er met de gedoneerde lichamen gebeurde. De FBI onderzoekt de Amerikaanse bedrijven.

