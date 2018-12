De zes mannen die vrijdag zijn aangehouden rond het aangekondigde 'Project X-feest' in Katwijk, zijn zaterdag weer naar huis gestuurd. Justitie gaat hun zaken beoordelen, liet de politie weten.

In de Brabantse plaats gold vrijdag een noodverordening na oproepen voor een zogeheten 'Project X-feest'. Een van de mannen was opgepakt voor belediging van een agent, twee omdat ze aanwijzingen van de politie negeerden, twee voor opruiing en een omdat hij zich niet kon legitimeren.

Met nog eens twintig jongeren die bezig waren het feest te promoten heeft de politie gesprekken gevoerd.

Via sociale media ging een bericht rond dat er een feest zou zijn in Katwijk, gemeente Cuijk. Het bleek een uitnodiging te zijn van een meisje aan haar vrienden, die door onbekenden was 'gekaapt' en op Facebook gezet, waarna veel mensen zeiden van plan te zijn daar naartoe te gaan.

In 2012 gebeurde hetzelfde met een Project X-feest in Haren (Groningen). Dat liep uit op rellen, brandstichting en vernielingen.

Rustige avond in Katwijk

In Katwijk bleef het vrijdag rustig. Er was veel politie aanwezig en de invalswegen werden in de gaten gehouden.

"Ik denk dat ik namens alle inwoners van Katwijk en Cuijk spreek dat we opgelucht adem kunnen halen", blikte de burgemeester van Cuijk Wim Hillenaar eerder op de dag terug. "Tegelijkertijd stel ik vast dat er enorm veel werk moest worden verzet om Katwijk af te grendelen voor mogelijke groepen relschoppers en zo de veiligheid te waarborgen".

