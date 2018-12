Wegens het slechte weer heeft KLM zaterdag in totaal 144 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Dat meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Vrijdagavond liet KLM al weten op zaterdag uit voorzorg 120 vluchten naar Europese bestemmingen te schrappen. "Daar zijn vandaag dus nog 24 vluchten extra bijgekomen."

Op dit moment heeft KLM geen plannen om vluchten te schrappen op zondag. "Maar we houden de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten."

Harde wind kan ervoor zorgen dat opstijgen of landen op bepaalde landingsbanen niet mogelijk is. Dat zorgt voor minder capaciteit, wat weer zorgt voor annuleringen. KLM verzorgt veruit de meeste vluchten op Schiphol.

Schiphol adviseert passagiers om de status van hun vlucht op de site van Schiphol in de gaten te houden. Daarnaast kunnen vliegtuigmaatschappijen reizigers aanvullende informatie geven.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor het grootste deel van het land. Het instituut meldt dat er zaterdagavond in de westelijke kustprovincies kans is op zware windstoten van 80 tot 90 kilomter per uur. Ook in het zuiden en midden van het land blijft het flink waaien. Dat gaat gepaard met regenbuien, die net als de wind vanuit het westen komen.

Veerdiensten ondervinden veel last van wind

Ook elders in het land veroorzaakt het weer problemen. In Den Haag ging de Scheveningen Light Walk niet door. Omdat de veiligheid van de deelnemers op en rondom de tocht onvoldoende kon worden gegarandeerd, werd de lichtjeswandeltocht afgelast. Ongeveer tienduizend mensen hadden zich ingeschreven.

Ook veerdiensten hebben last van het weer. Vrijdag werd al bekend dat een paar afvaarten tussen het Groningse Lauwersoog en het Friese Schiermonnikoog op zaterdag zouden uitvallen wegens hoogwater. Er is sprake van een hoge waterstand als gevolg van de harde wind. Volgens de Leeuwarder Courant stroomde het water over de kade heen op de pier van het Friese Holwerd.