De noodverordening die vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag gold in twee dorpen in de gemeente Cuijk is ingetrokken. De burgemeester laat in een verklaring weten "opgelucht" te zijn dat het Project X-feest is uitgebleven.

"Ik denk dat ik namens alle inwoners van Katwijk en Cuijk spreek dat we opgelucht adem kunnen halen. Tegelijkertijd stel ik vast dat er enorm veel werk moest worden verzet om Katwijk af te grendelen voor mogelijke groepen relschoppers en zo de veiligheid te waarborgen", aldus de burgemeester van Cuijk Wim Hillenaar.

De burgemeester vindt dat de ingezette middelen proportioneel waren. "Ondanks mijn oproep 'er is geen feest en er komt geen feest', vonden enkele honderden, hoofdzakelijk jongeren het toch nodig richting Katwijk te komen. Dankzij de inzet van met name de politie was de situatie echter volledig onder controle", aldus Hillenaar.

Er zijn in totaal zes mensen opgepakt. Twee mannen die worden verdacht van opruiing waren niet in Katwijk, vier anderen wel. "De aanhoudingen vonden plaats op verdenking van het opruien van mensen om naar Katwijk te komen", aldus de politie.

Duizenden mensen verklaarden naar het feest te komen

Project X Katwijk ontstond nadat een meisje uit het dorp op sociale media aankondigde een feest te organiseren. Ze liet weten dat iedereen welkom was. Deze oproep werd gekaapt, waarna duizenden mensen verklaarden naar het feest te komen.

In 2012 liep een zelfde soort feest in het Groningse Haren uit de hand. Duizenden mensen meldden zich op Facebook aan, omdat haar uitnodiging openbaar stond. Veel jongeren kwamen naar Haren, wat ontaardde in geweld, vernielingen en brandstichting.

