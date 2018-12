Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 'Gele Hesjes' om zaterdag om 11.30 uur begonnen aan een demonstratie tegen het regeringsbeleid. In Amsterdam zijn drie mensen aangehouden door de politie wegens belediging en bezit van messen, fakkels en vuurwerk. Daarnaast verlopen de protesten rustig.

In Amsterdam liepen rond de tweehonderd mensen in gele hesjes twee rondjes om het stadhuis, terwijl ze door een megafoon het lied 15 miljoen mensen zongen. Ze waren van plan maar één rondje om de Stopera te doen, maar plakten er nog eentje aan vast. Ook droegen ze witte en gele bloemen. Ze zongen liedjes als Vuile huichelaar en "Nederland oh Nederland, het gaat hier niet zo goed. Dus Rutte moet vertrekken, dan komt het hopelijk goed''.

Na de demonstratie bij het Amsterdamse stadhuis is een deel van de betogende 'Gele Hesjes' doorgelopen naar de Dam, dwars door de drukke Kalverstraat. Ze riepen leuzen tegen de regering.

Op de Dam werden ze opgewacht door veel politie en verschillende ME-busjes. Een kleiner deel van de groep, een man of twintig, liep daarna door naar het Centraal Station, boog af naar de Wallen en eindigde tegen 13.30 uur weer bij de Dam. De politie hield het groepje nauwlettend in de gaten, maar hoefde niet in te grijpen.

Voor de demonstratie bij de Stopera was een vergunning afgegeven, voor een betoging op de Dam niet. Voor een van de actievoerders was dat juist een aansporing om wel die kant op te gaan, met tientallen 'Gele Hesjes' in zijn kielzog.

In Maastricht demonstreren tussen de 150 en 200 mensen

In Rotterdam zijn ongeveer 150 mensen, vooral ouderen, samengekomen aan de voet van de Erasmusbrug. Ze betoogden dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt: "Het moet eerlijker."

Voor het MVV-stadion in Maastricht hadden zich tussen de 150 en 200 mensen met gele hesjes verzameld. Ze droegen pamfletten met de opschriften 'Laat ons samen strijden voor de toekomst van onze kleinkinderen' en 'Een vinger kun je breken, een vuist niet'. Ze hadden een eigen ordedienst met oranje vestjes aan. Vanaf het stadion liepen ze in optocht naar het Vrijthof.

'Gele Hesjes' in Rotterdam. (Foto: RTV Rijnmond)

Weinig animo bij protesten in Den Haag en andere steden

Voor de middagdemonstraties van de 'Gele Hesjes' in Den Haag, Leeuwarden, Nijmegen en Eindhoven bestaat vooralsnog weinig belangstelling.

In Den Haag heeft de politie demonstranten de toegang geblokkeerd naar het Binnenhof. Ongeveer honderd mensen hadden daar een poging toe gedaan, maar werden tegengehouden door flink wat politiemensen.

De demonstranten hadden zich verzameld op het Plein en kozen opeens koers richting het nabij gelegen Binnenhof. Maar de toegang ernaartoe was door de politie geblokkeerd. De politie was met veel mensen aanwezig, uitgerust met politiepaarden en wapenstokken.

Op het Wilhelminaplein in Leeuwarden, nabij de rechtbank, zijn zo'n dertig mensen samengekomen. Ze worden gadegeslagen door twee agenten op de fiets. De betogers hebben extra gele hesjes bij zich, maar de 280 man die via Facebook 'interesse' hadden getoond, zijn niet komen opdagen.

In Nijmegen hebben zo'n dertig mensen in gele hesjes gehoor gegeven aan de oproep tot protest. Er is nauwelijks politie te zien. In Eindhoven heeft zich een handjevol demonstranten verzameld op het Stadhuisplein, van wie enkelen gewone kleding dragen, sommigen een geel hesje en één een oranje hesje.

Politie te paard aanwezig bij een groepje demonstranten in Den Haag. (Foto: Thomas Kragten)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!