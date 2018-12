Zes personen zijn vrijdagavond opgepakt vanwege het Project X-feest in Katwijk. Twee mannen die worden verdacht van opruiing, waren niet in Katwijk. De vier anderen wel.

Op dit moment is een noodverordening van kracht om onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast heeft de gemeente Cuijk veiligheidsrisicogebieden aangewezen in Katwijk en Cuijk, waardoor de officier van justitie meer bevoegdheden heeft.

De noodverordening geldt ook alleen in deze plaatsen. In de vier andere dorpen die onderdeel zijn van de gemeente gelden geen extra maatregelen.

"Deze noodverordening en dit bevel geven de instanties ruimere bevoegdheden om in te grijpen en om kwaadwillenden te weren als de situatie daar om vraagt", aldus burgemeester Wim Hillenaar in een schriftelijke verklaring.

De politie houdt vrijdagavond controles bij diverse invalswegen en op andere locaties in de gemeente. Mensen die worden gecontroleerd, moeten een identiteitsbewijs tonen. Volgens de gemeente kan dit tot verkeershinder leiden. Het is vooralsnog rustig in Katwijk en Cuijk.

Hillenaar maakte eerder al bekend dat er voorzorgsmaatregelen worden genomen en strikt wordt gehandhaafd om onveilige situaties in Katwijk te voorkomen. Hij benadrukte vrijdag opnieuw dat er geen feest is in het dorp.

De politie controleert een auto op een toegangsweg naar Katwijk (Foto: ANP).

Politie pakt zes personen op

De twee arrestaties werden verricht in het Noord-Brabantse Someren en Rotterdam. "De aanhoudingen vonden plaats op verdenking van het opruien van mensen om naar Katwijk te komen", aldus de politie. Het gaat om een twintigjarige man uit Someren en een negentienjarige man uit Bergambacht. Beiden zitten vast.

Daarnaast hebben agenten met twintig jongeren van achttien tot twintig jaar gesprekken gevoerd. "Daarin werd duidelijk gemaakt dat als ze niet stoppen met deze activiteiten, ze alsnog aangehouden worden." Deze jongeren hebben volgens de politie een minder grote rol gespeeld in het Project X-feest.

De vier andere arrestanten zijn wel ter plaatse aangehouden. Een van hen kon zich niet legitimeren, een ander beledigde een agent. Twee personen negeerden de aanwijzingen van de politie, waarop ze werden aangehouden.

Duizenden mensen verklaarden naar het feest te komen

Project X Katwijk onstond nadat een meisje uit het dorp op sociale media aankondigde een feest te organiseren. Ze liet weten dat iedereen welkom was. Deze oproep werd gekaapt, waarna duizenden mensen verklaarden naar het feest te komen.

In 2012 ging het ook al mis met de aankondiging van een meisje uit het Groningse Haren. Ze maakte op sociale media een openbare pagina aan voor haar verjaardagfeestje, waarna duizenden mensen zich hadden aangemeld.

Hoewel het feest niet doorging, kwamen vele jongeren naar Haren en dit ontaardde in geweld, vernielingen en brandstichting.

