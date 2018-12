Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag tbs met dwangverpleging geëist tegen een 34-jarige man die ervan wordt beschuldigd dat hij vorig jaar een vrouw meer dan een uur lang heeft gegijzeld op het Mediapark in Hilversum.

Volgens de officier van justitie was de verdachte door een psychose volledig ontoerekeningsvatbaar en is een gedwongen klinische behandeling nodig.

C. ontkende de beschuldiging niet maar zei tegen de rechter dat hij destijds psychisch erg in de war was en dat hij van die dag helemaal niets meer kan herinneren. Wel zei C. dat hij snapt dat het voor de vrouw een zeer beangstigende situatie moet zijn geweest. "Ik heb heel veel spijt. Het was niet mijn bedoeling haar iets aan te doen."

Mohamed C. pakte de medewerker van NPO 3FM op 17 augustus 2017 's ochtends op het parkeerterrein beet, zette een mes op haar keel en dreigde dat hij haar zou doden als ze niet zou meewerken. De man liep met haar het NPO-gebouw binnen en eiste zendtijd, omdat hij dacht dat hij door de veiligheidsdienst AIVD werd achtervolgd.

De receptioniste sloeg alarm en een beveiliger bracht ze naar een kamer in het gebouw. Daar bond hij de vrouw vast op een stoel, in afwachting van de komst van camera's. De cameraploeg bleek een arrestatieteam te zijn dat de verdachte kon overmeesteren na gebruik van een taser.

De vrouw heeft nog steeds last van de gevolgen van de gebeurtenis, evenals haar gezin. Ze eist 25.000 euro smartengeld.

