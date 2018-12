Een 46-jarige man heeft vrijdag van de rechtbank in Zutphen 36 maanden cel opgelegd gekregen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op moslims.

De man, Vincent T., heeft op Facebook een groep opgericht met als doel "het bestrijden van moslims". In chats ronselde hij leden en zocht hij naar wapens. Ook wilde hij "linkse kopstukken afknallen". Hij noemde onder anderen Sylvana Simons en Volkert van der G. als potentiële doelwitten.

Inlichtingendienst AIVD vermoedde dat T. de intentie had zijn ideeën in daden om te zetten. Bij T., afkomstig uit het Gelderse Doornenburg, werden een pistool en achttienhonderd patronen aangetroffen toen hij op 23 mei opgepakt werd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebruikte de verdachte op internet zoektermen als 'huurmoordenaar' en 'bom schematische tekening'. Op zijn slaapkamer lag een handgeschreven recept om kaliumnitraat te maken.

'Toetsenbordterrorisme voorbij'

Dat gaat verder dan grootspraak, vond de rechtbank in Zutphen. "Hij had alleen een vuurwapen nodig om zijn gedachten in daden om te zetten", aldus de voorzitter. Met zijn actieve speurtocht naar wapens en het in bezit hebben van bijna tweeduizend kogels was T. de fase van 'toetsenbordterrorisme' voorbij, aldus de rechtbank.

Bovendien is ook dit gedrag vanachter de pc onwenselijk vanwege het gevaar dat anderen zich laten meeslepen. Volgens de rechtbank had T. een leidinggevende en organiserende rol binnen de rechts-extremistische Facebook-groep.

De verdachte, die vastzit in de beveiligde instelling in Vught, heeft zijn betrokkenheid bij de 'brigade' ontkend. Tegen de man was veertig maanden cel geëist. De rechtbank kwam iets lager uit omdat ze een klein deel van de tenlastelegging niet bewezen acht.

