De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag celstraffen tot ruim dertien jaar opgelegd aan drie mannen voor het invoeren van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa met behulp van viskotters.

De mannen zouden de smokkel sinds 2015 uitgevoerd hebben, tot zij op 10 juni 2017 werden opgepakt. Tegelijk met de aanhouding werd ook een van de partijen drugs van in totaal 261 kilogram onderschept.

De hoogste straf is aan de 31-jarige Muhammed S. opgelegd, vanwege zijn leidinggevende rol in de Nederlandse tak van de organisatie.

Samen met medeverdachte Ferry B. uit Den Helder was hij in 2015 bovendien betrokken bij de bedreiging van visser Marlon de J. in Hippolytushoef. Zijn woning werd 's nachts beschoten terwijl hij in de woonkamer zat. B. kreeg 4,5 jaar cel.

De derde man, Leendert R. (51), moet 5,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank staat vast dat hij nauw betrokken was bij de smokkel van de grote partij cocaïne die vorig jaar zomer werd onderschept toen die in Harlingen aan land werd gebracht.

Muhammed S. kwam in onderzoek liquidatiepoging in beeld

Justitie kwam Muhammed S. op het spoor in een ander onderzoek, naar een liquidatiepoging op Peter 'Pjotr' R. eind 2015. Agenten kwamen tot de ontdekking dat hij met crimineel Naoufal F. in contact stond.

Onderzoek naar de telefoon die aan S. gekoppeld werd leverde echter een andere verdenking op; hij zou al sinds 2015 betrokken zijn bij de invoer van cocaïne, al dan niet in opdracht van F.

De bemanning en mede-eigenaar van de kotter, Johannes N., werden in mei van dit jaar tot zes jaar cel veroordeeld.

