De politie is in het Zeeuwse plaatsje Kloosterzande een onderzoek begonnen naar een dode persoon die naast een uitgebrande auto is gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf, zei een woordvoerder vrijdag.

De woordvoerder kon niet zeggen of het slachtoffer een bekende van de politie was. De identiteit van de persoon is nog onbekend.

De brandweer kreeg donderdag rond 22.00 uur een melding van een brandende auto op de Zeedijk. Daar vonden ze ook de overleden persoon.

Het is nog niet bekend hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, maar door "feiten en omstandigheden" wordt uitgegaan van een misdrijf. Vrijdag wordt een buurtonderzoek uitgevoerd.

