Twee boswachters van de Oostvaardersplassen hebben om overplaatsing gevraagd, omdat ze niet bereid zijn om gezonde dieren dood te schieten. Dat bevestigt een woordvoerder van Staatsbosbeheer na berichtgeving in de Volkskrant.

De boswachters willen anoniem blijven en willen verder ook geen uitleg geven. Volgens de Volkskrant wordt het verhaal van een van de twee boswachters aan het einde van het jaar uitgezonden bij de omroep Human.

Staatsbosbeheer start volgende week met het afschieten van 1.830 edelherten, om ervoor te zorgen dat de andere dieren geen honger lijden. Er blijven nog 490 edelherten over in het natuurgebied. In de Oostvaardersplassen leven ruim 3.130 grote grazers. Naast edelherten zijn dat konikpaarden en heckrunderen. De provincie wil dat aantal terugbrengen tot elfhonderd.

Voor de overgeplaatste boswachters gaat dit afschieten een stap te ver. Dieren die erg verzwakt zijn, willen ze wel afschieten, maar gezonde dieren niet. In de Oostvaardersplassen is een team van vier faunabeheerders belast met het afschieten van de herten. Nadat twee van hen waren opgestapt, is het team inmiddels weer aangevuld met twee collega's.

Staatsbosbeheer won donderdag een rechtszaak over de vergunning die door Stichting de Faunabescherming, Stamina en Fauna4Life en Dierbaar Flevoland was aangespannen om het afschieten te voorkomen.

