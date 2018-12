De politie heeft vorige maand invallen gedaan in drie gebouwen van Jehova's Getuigen vanwege een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap.

Volgens RTL Nieuws gaat het om invallen in het hoofdkantoor in Emmen en twee kerkgebouwen. Daarnaast zijn er vier woningen doorzocht. Het doel van de invallen op 19 november was het vinden van documenten over interne rechtszaken.

Het Openbaar Ministerie (OM) behandelt negen aangiftes van mensen die stellen misbruikt te zijn door leden of oud-leden van het kerkgenootschap.

De Jehova's Getuigen berechten misbruikers intern. Van die processen worden verslagen gemaakt. Na het bericht van RTL Nieuws laat het OM weten dat de doorzoeking was bedoeld om stukken over die "interne rechtsgang" in beslag te nemen. Of er daadwerkelijk stukken in beslag zijn genomen, kan het OM vanwege het onderzoek niet zeggen.

Bestuur wilde geen onafhankelijk onderzoek instellen

In augustus liet minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker weten dat justitie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Vijf mensen zouden aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik.

Het bestuur van de Jehova's Getuigen liet eerder dit jaar aan de minister weten geen onafhankelijk onderzoek in te stellen, ondanks verzoeken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Aangiften kwamen binnen via stichting

Via de Stichting Reclaimed Voices waren vijf aangiften binnengekomen. Daarnaast kwamen er nog vier losse klachten binnen. De zaken worden individueel beoordeeld door verschillende parketten, liet Dekker destijds weten.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat het bestuur van Jehova's Getuigen niet wilde meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek naar een incident binnen de eigen gemeenschap.

Het bestuur weigerde een document vrij te geven waarin een man het seksueel misbruik van zijn nichtje zou bekennen. Doordat er genoeg bewijs was, werd de man alsnog veroordeeld.